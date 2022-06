Virologe Drosten im Camping-Urlaub in MV beschimpft - Anzeige Stand: 29.06.2022 16:14 Uhr Der Virologe Christian Drosten hat wegen Beschimpfungen auf einem Zeltplatz am Ellbogensee südlich der Müritz Anzeige bei der Polizei erstattet. Er habe gegen drei Dauercamper - zwei Frauen und einen Mann - Anzeige wegen Verleumdung gestellt, bestätigte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Neubrandenburg.

Zuerst hatte das Online-Portal "Wir sind Müritzer" darüber berichtet. Demnach sei Drosten unter anderem als Massenmörder beschimpft worden. Die Polizeisprecherin wollte wegen laufender Ermittlungen zum Inhalt der Beschimpfungen nichts sagen. Der Vorfall habe sich am vergangenen Sonnabend am Ellbogensee südlich der Müritz in der Grenzregion zu Brandenburg zugetragen.

Immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert

Drosten sei inzwischen wieder planmäßig abgereist. Der Wissenschaftler erlangte als Experte im Zuge der Corona-Pandemie deutschlandweite Bekanntheit. Er sah sich immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert, etwa von Kritikern von Impfungen und anderer Corona-Schutzmaßnahmen.

Campingplatz-Betreiberin: Hausverbot für Beschuldigte, falls Vorwürfe stimmen

Die Betreiberin des Campingplatzes zeigte sich bestürzt über den Vorfall und erklärte, mit Drosten in Kontakt treten zu wollen. "Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, werden die Tatverdächtigen unverzüglich ein dauerhaftes Hausverbot erhalten", teilte sie auf Anfrage des NDR mit. Zu dem Vorfall selbst machte die Betreiberin keine Angaben. Generell distanziere sich der Campingplatz von jeder Art der Menschenfeindlichkeit, Intoleranz und Diskriminierung. "Unser Platz ist weltoffen, multikulturell und lebt von der Vielfalt der friedlichen Besucher*innen", hieß es in der Erklärung weiter.

