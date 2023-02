Upahl: Bauarbeiten für Flüchtlingsunterkunft haben begonnen Stand: 07.02.2023 16:22 Uhr In Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg haben die Arbeiten zum Bau einer Container-Unterkunft für Geflüchtete begonnen. Auch in Neubrandenburg laufen Planungen für eine Gemeinschaftsunterkunft.

Am Dienstagvormittag wurde das Gelände der geplanten Flüchtlingsunterkunft im Industriegebiet in Upahl mit Bauzäunen eingezäunt. Vor der Eingrenzung hat ein Radlader einen Teil der 30.000 Quadratmeter großen Wiese in Upahl abgetragen. Über die weiteren Baufortschritte macht der Landkreis Nordwestmecklenburg keine Angaben. Ab März sollen die ersten Container aufgestellt werden. Bis zu 400 Flüchtlinge sollen in dem Gewerbe- und Industriegebiet vorübergehend untergebracht werden.

Anwohner in Upahl planen Protestaktionen

Am Rande der Bauarbeiten protestierten einige wenige Upahler lautstark. Nach NDR Informationen werden sich am Abend Einwohner im Ort treffen. Dort wollen sie über weitere Protestaktionen diskutieren. Auch der Bürgermeister Steve Springer wird an dieser Versammlung teilnehmen.

Neubrandenburg: Weitere Unterkunft wahrscheinlich

Auch die ehemaligen Kasernen in Neubrandenburg Fünfeichen könnten schon bald als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete genutzt werden. 2017 hat die Bundeswehr den Standort aufgegeben und an einen ortsansässigen Unternehmer verkauft. Insgesamt stehen fünf Kasernen, ein Speiseraum mit Küche und ein Schulungscenter zur Verfügung. Der Grundstücksinhaber ist aber bereit, das Gelände zu verkaufen. Ursprünglich war geplant, dort Wohnraum zu schaffen.

Bereits 2015 und 2016 Unterkunft für Geflüchtete

Geflüchtete könnten, so der Besitzer zu NDR 1 Radio MV, innerhalb kürzester Zeit dort einziehen. 2015 bis 2016 waren dort bereits etwa 300 Menschen untergebracht. Auch die Mecklenburgische Seenplatte hat Probleme, die jetzt ankommenden Geflüchtete unterzubringen. Im Gespräch war bereits der Bau eines Containerdorfes. Die Pläne für die Errichtung einer Gartenstadt in Fünfeichen bleiben bestehen, informierte der Besitzer.

Zweigstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Fünfeichen

Unterdessen gibt es Überlegungen seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern, in Fünfeichen eine Zweigstelle der Erstaufnahmeeinrichtung einzurichten - allerdings frühestens im Spätsommer. Derzeit wird der Finanzbedarf für die Ausstattung ermittelt. Auch ein Verein muss gefunden werden, der die Einrichtung betreibt. Bis zu 400 Geflüchtete könnten dann in Fünfeichen untergebracht werden.

