Teures Gas: Mehrere Schwimmbäder in MV senken Beckentemperaturen Stand: 29.07.2022 13:46 Uhr Wegen drohender Gasknappheit haben einige Schwimmbäder in Mecklenburg-Vorpommern die Wassertemperaturen gesenkt. Dadurch soll Energie gespart werden.

Im Aja-Ressort in Warnemünde und der Boddentherme in Ribnitz-Damgarten wurden beispielsweise die Temperaturen in allen Becken um bis zu zwei Grad verringert. Das Aquadrom in Graal-Müritz hat die Temperatur in seinen Schwimmbecken um sogar drei Grad angepasst auf nun 27 Grad. Auch im Wonnemar in Wismar baden Gäste aktuell in kälterem Wasser. Eine genaue Temperatur wollte das Wonnemar auf Nachfrage aber nicht nennen.

"Das ist eben aktuell unsere Realität"

Die Oase in Güstrow hatte schon direkt zu ihrer Wiedereröffnung im vergangenen Mai die Temperatur in den Becken um ein Grad gesenkt. Im Schwimmbecken herrschen nun 27 Grad, in der Therme 31 und im Whirlpool 32 Grad. Einige Badegäste würden die Becken nun schneller verlassen, weil ihnen schneller kühl werde, hieß es. Auf diese Veränderung müsse man sich jetzt als Gast einstellen, das sei eben aktuell unsere Realität, sagte Geschäftsführer Holger Schneider.

Sportbäder in Rostock unverändert

Sportbäder in Rostock wie die Neptun-Schwimmhalle und die Schwimmhalle in Gehlsdorf haben laut eigenen Aussagen keine Temperaturveränderungen im Wasser vorgenommen. Hier sind die Becken häufig generell kühler im Gegensatz zu den Spaßbädern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.07.2022 | 14:00 Uhr