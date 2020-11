Spendenaktion "Brot für die Welt" in Güstrow gestartet Stand: 29.11.2020 11:03 Uhr Traditionell am 1. Advent startet das Evangelische Hilfswerk seine bundesweite Spendenaktion "Brot für die Welt". Ein Gottesdienst in Güstrow machte den Auftakt in Mecklenburg-Vorpommern.

Mit einem Gottesdienst in Güstrow (Landkreis Rostock) ist die Spendenaktion "Brot für die Welt" des Evangelischen Hilfswerks in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet worden. Das Motto lautet in diesem Jahr "Kindern Zukunft schenken". "Zur Würde jedes Kindes auf dieser Erde gehört es, nicht arbeiten zu müssen, ausreichend gesundes Essen zu bekommen und gute Schulbildung", sagte Bischof Tilman Jeremias. Es seien immer die Schwächsten, die am meisten zu leiden hätten - unter der Armut, den Folgen des Klimawandels und in der Corona-Krise.

2019 wurden fast 65 Millionen Euro gespendet

Betroffen seien vor allem Kinder in südlichen Ländern. Sie litten am Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt, wirtschaftlicher Not und Hunger. Die Situation dieser Kinder zu verbessern, ist 2021 ein Schwerpunkt der Arbeit von "Brot für die Welt". Mit den Spenden werden mehr als 1.800 Projekte in 90 Ländern gefördert. Im vergangenen Jahr hat "Brot für die Welt" bundesweit rund 64,4 Millionen Euro eingesammelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.11.2020 | 11:00 Uhr