Schwesig kündigt Lockerungen für Kulturbranche an Stand: 24.01.2022 19:30 Uhr Theater, Kinos und Museen in Mecklenburg-Vorpommern sollen wieder öffnen können. Laut Ministerpräsidentin Schwesig wird sich die Landesregierung auf ihrer Sitzung am Dienstag mit Lockerungen für die Kulturbranche befassen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach dem Bund-Länder-Treffen am Montagabend Lockerungen für die strapazierte Kulturbranche im Land angekündigt. Ihnen wäre viel mehr zugemutet worden als anderen, weshalb den Kulturschaffenden jetzt wieder Möglichkeiten gegeben werden sollen, sagte Schwesig in einem Statement. Damit werde auch das belastende Hin und Her der letzten Zeit beendet. Schutzmaßnahmen gegen Corona wie 2G-Plus müsse es geben, die genauen Details für Öffnungen wolle man aber am Dienstag im Kabinett beraten, so die Ministerpräsidentin. Feststehe allerdings schon, dass Clubs und Diskotheken auch weiterhin geschlossen bleiben müssen.

Kulturschaffende unter Druck

Bereits am Montagnachmittag hatte die Fraktionschefin der Linken im Landtag, Jeannine Rösler, Lockerungen für die Kulturbranche angekündigt. Bisher, so Rösler, habe Mecklenburg-Vorpommern die strengsten Regeln. Öffnungen hatte auch Kulturminister Bettina Martin (SPD) in Aussicht gestellt. Der Druck auf die Branche war zuletzt enorm. Kulturschaffende warnten vor einem regelrechten Kahlschlag, wenn sich nicht bald etwas bewege.

AUDIO: Podcast Kultur in Not / Kunstkaten 23.01.22

Keine weiteren Lockerungen geplant

Für die Kabinettssitzung am Dienstag sind ansonsten keine weiteren Lockerungen geplant, obwohl die Opposition das fordert. So will die FDP die 2G-Regel im Einzelhandel abschaffen, die CDU fordert die Geisterspiele bei Hansa-Rostock zu beenden. CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow meinte, die Krankenhaus-Auslastung wegen Corona befinde sich im Sinkflug, deshalb müsse es Lockerungen geben. Das sei in der Corona-Landesverordnung so vorgesehen. Die Linken-Fraktionschefin schloss Lockerungen für den Einzelhandel und den Besuch von Fußballspielen zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings aus. Dies sei in Zeiten mit extrem hohen Infektionszahlen ein falsches Signal, sagte sie.

