Schwerin verdoppelt Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine Stand: 02.03.2022 06:40 Uhr Die Stadt Schwerin verdoppelt ihre Kapazität für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Die zunächst angeforderten 100 Plätze sind bald belegt.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenministerium hat die Stadt gebeten, die Aufnahmekapazität auf 200 Plätze zu erhöhen. Allein am Dienstag erreichten 30 Menschen Schwerin, die wegen Russlands Angriff die Ukraine verlassen hatten. Insgesamt sind bislang rund 80 geflüchtete Ukrainer in der Landeshauptstadt untergebracht, so der Sozialdezernent Andreas Ruhl.

Bislang wenige Hundert Geflüchtete in MV

Als ein Grund für den vergleichsweise starken Zustrom nach Schwerin wurde die dort lebende Gemeinschaft ukrainischstämmiger Menschen genannt. In Rostock als größter Stadt des Landes seien bis zum Montagabend 30 Flüchtlinge angekommen. Für das gesamte Land gehe das Innenministerium von einer "kleinen dreistelligen Zahl" aus, sagte Ruhl. Prognosen seien angesichts der Entwicklungen in der von Russland überfallenen Ukraine schwierig.

Oberbürgermeister Badenschier lobt Hilfsbereitschaft

Noch in dieser Woche will die Stadt entscheiden, wo weitere Menschen untergebracht werden können. Nach den Worten von Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hat sich die Stadt professionell auf die Aufnahme der Flüchtlinge vorbereitet. Die Hilfsangebote aus dem Bereich des Ehrenamtes seien "überwältigend". Zur Zeit leben die Ankommenden in Wohnungen der Wohnungsgesellschaft Schwerin und in Jugendherbergen. Die Stadt Schwerin hat auf ihrer Internetseite Informationen zusammengestellt, sowohl für Ankommende aus der Ukraine als auch für Schwerinerinnen und Schweriner, die helfen wollen.

