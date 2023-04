Stand: 04.04.2023 15:50 Uhr Schwerin: Verordnung zur Förderung von Haushalten in MV vorgelegt

Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Verordnung vorgelegt, die für eine geplante Förderung von Haushalten mit Öl-, Flüssiggas-, Holz- oder Kohleheizung in Mecklenburg-Vorpommern erforderlich ist. Das sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Es handle sich um eine Summe von knapp 36 Millionen Euro aus dem Härtefallfonds des Bundes. In Kürze werde eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen, so dass das Antragsverfahren beginnen und der Prozess ab Anfang Mai umgesetzt werden kann.

