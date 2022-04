Schwerin: Belasso-Sportpark verkauft - Hotelerweiterung geplant Stand: 26.04.2022 17:22 Uhr In Schwerin wird ein neues Großprojekt geplant. Der ehemalige Belasso-Sportpark im Stadtteil Krebsförden soll komplett saniert und um ein Hotel erweitert werden.

Insgesamt 25 Millionen Euro sollen nach Angaben des Investors, der AIM Gruppe aus Passau, in das Projekt fließen. Die Firmengruppe ist nicht ganz unbekannt - ihr gehören die Wonnemar-Bäder in Deutschland - wie zum Beispiel auch in Wismar. Jetzt ist AIM auch Eigentümerin vom Belasso in Schwerin, hat das zur Zeit ungenutzte Objekt gerade von den Stadtwerken Schwerin gekauft.

Noch keine Details genannt

Aufsichtsrat und Stadtvertretung haben dem Kauf bereits zugestimmt. Über den Preis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, sagte AIM-Geschäftsführer Robert Maier. Er kündigte an, dass das Belasso trotz des Umbaus im Wesentlichen erhalten bleiben soll. Über konkrete Pläne will er erst sprechen, wenn die Baugenehmigung erteilt worden ist.

Weitere Informationen Schwerin: Sport- und Freizeitpark Belasso schließt Der Betreiber hatte laut einer Tochterfirma der Stadtwerke Schwerin zuletzt keine Miete mehr gezahlt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.04.2022 | 17:00 Uhr