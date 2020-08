Stand: 02.08.2020 17:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schulstart in MV: Mit Hygieneplan, aber ohne Masken

Mecklenburg-Vorpommern startet am Montag (3. August) als erstes Bundesland in das neue Schuljahr. Knapp 153.000 Schüler sollen wieder trotz Corona täglichen Präsenzunterricht an den Schulen erhalten. Die Grundschulen sollen mindestens vier Stunden Unterricht garantieren, die weiterführenden Schulen fünf Stunden. Ergänzend dazu ist Distanzunterricht mit digitalen Lernangeboten geplant.

Keine Maskenpflicht im Schulalltag

Das Land hat sein Schulkonzept mit einem Hygieneplan verknüpft. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) verwies bei dessen Vorstellung auf die niedrigen Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Vor diesem Hintergrund sei es höchste Zeit, die Belange der Kinder und Jugendlichen wieder in den Vordergrund zu rücken und ihr Recht auf Bildung einzulösen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) versicherte, dass schnell gehandelt und getestet, sobald neue Verdachtsfälle auftreten. Maskenpflicht gilt im Schulalltag nicht. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich zuletzt für eine solche Maskenpflicht in Schulgebäuden ausgesprochen.

Schulen müssen feste Schülergruppen bilden

In Mecklenburg-Vorpommern sollen dagegen andere Maßnahmen eine Ausbreitung des Coronavirus in den Schulen verhindern. So muss jede Schule feste Schülergruppen bilden - mit maximal 400 Mädchen und Jungen. Grundschulen werden dabei als eine Gruppe betrachtet, an den weiterführenden Schulen werden jeweils zwei Jahrgänge zusammengefasst. Diese Gruppen sollen sich im Schulalltag nicht begegnen, damit Kontakte begrenzt und mögliche Infektionsfälle nachvollziehbar bleiben. Die Mindestabstandsregel gilt innerhalb der Gruppen jedoch nicht.

Lehrer können sich auch symptomfrei testen lassen

Zum Schulstart hat der Landeselternrat alle Eltern in einem Brief gebeten, die Hygieneregeln gemeinsam mit den Kindern strikt einzuhalten und damit sich und andere zu schützen. Schüler, die in Risikogebieten waren, müssen nach einem Beschluss der Landesregierung für 14 Tage in Quarantäne, sofern sie nicht zwei negative Corona-Tests vorlegen. Dazu müssen Familien zum Schulstart in einem Formular Auskunft erteilen. Das Land begleitet die Schulöffnung mit dem Angebot an seine Lehrer, sich freiwillig auch symptomfrei testen zu lassen. Fünf Tests können Lehrkräfte bis zu den Herbstferien kostenlos wahrnehmen. Etwa 400 der insgesamt rund 13.000 Lehrer im Bundesland können aufgrund ihres hohen Risikos für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung lediglich im Homeoffice arbeiten.

Lehrergewerkschaft mit "Bauchgrummeln" - Sorgen um Schülertransport

Die Lehrergewerkschaft VBE blickt dem Schulstart am Montag angesichts steigender Infektionszahlen und wachsender Sorglosigkeit in der Gesellschaft mit "Bauchgrummeln" entgegen, wie der VBE-Landesvorsitzende Michael Blanck am Wochenende erklärte. Auch bei konsequenter Einhaltung aller Hygieneregeln an den Schulen sei den Lehrkräften klar, "dass es nach und auch schon vor der Schule zu einer Vermischung der Gruppen kommen wird, die in den Schulen strikt getrennt werden", sagte Blanck. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht insbesondere bei der Schülerbeförderung Probleme. In den Bussen komme es unweigerlich zu mehr Risikokontakten für die Schülerinnen und Schüler, kritisierte GEW-Landeschef Maik Walm.

