Schulen in MV wollen Omikron mit Drei-Phasen-Modell begegnen Stand: 03.01.2022 16:19 Uhr Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen mit einem Drei-Phasen-Modell auf die erwartete Omikron-Variante des Coronavirus reagieren. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) stellte das Modell am Montag vor. Es räumt den Schulen eigenständige Entscheidungskompetenz ein. GEW sowie Landeseltern- und -schülerrat sind zufrieden.

Die drei Phasen beschreiben, wie viele Lehrkräfte einer Schule noch zur Verfügung stehen und was dann zu tun ist. Erwartet wird, dass sich mit der Ausbreitung der Omikron-Variante wesentlich mehr Menschen zeitgleich infizieren könnten und damit auch Lehrer-Kollegien nur noch begrenzt einsetzbar wären. Dann können Schulleitungen selbständig entscheiden, wie sie den Unterricht für ihre Schülerinnen und Schüler organisieren.

Entscheidung donnerstags, welches Modell in der kommenden Woche gilt

Entscheidendes Kriterium dafür ist der Grad der Einschränkung des Lehrkräfteeinsatzes. "Jede Schule entscheidet für sich, wann arbeite ich in welcher Phase", sagte Oldenburg. So sollen die Schulen in die Lage versetzt werden, möglichst anforderungsgerecht auf die jeweilige Situation an den einzelnen Einrichtungen reagieren zu können. Konkrete Zahlen, wann welche Phase gilt, teilte Oldenburg nicht mit. Diese Einstufung soll von den einzelnen Schulen vorgenommen werden. Die Entscheidung, welches Phasenmodell in der kommenden Sculwoche gilt, soll stets donnerstags getroffen werden. Die Schulen werden die Eltern dann informieren. "Präsenzunterricht hat in allen Phasen Vorrang", so Oldenburg.

Phase 1 - Lehrkräfteeinsatz nicht eingeschränkt:

alle Schüler im Präsenzunterricht

Phase 2 - Lehrereinsatz leicht eingeschränkt:

Klasse 1bis 6: Präsenzunterricht

Abschlussklassen: Präsenzunterricht

ab Klasse 7: Wechselunterricht (Schüler werden in zwei Gruppen geteilt: Die eine Gruppe hat Präsenzunterricht tage- oder wochenweise, die andere Gruppe erledigt von zu Hause aus Hausaufgaben)

Phase 3 - Lehrereinsatz sehr stark eingeschränkt:

Klasse 1 bis 6: Präsentzunterricht (Wenn dies nicht möglich ist: Notbetreuung für Kinder mit Eltern in systemrelevanten Berufen, Kinder mit Förderbedarf sowie Kinder, die die Schule für Tagestrukltur brauchen)

Abschlussklassen: Präsenzunterricht

ab Klasse 7: Distanzunterricht (maximal vier Sunden pro Tag im Durchschnitt. Aufgabenpakete sollen 14 Tage vorher vorbereitet sein)

Phasenübergreifend gilt in Schulen vorerst bis zu den Winterferien:

drei Tests pro Woche

Schülerausweis als Testzertifikat

Hygienevorschriften

Lüften

Förderstunden immer in Präsenz

Zustimmung bei GEW sowie Schüler- und Lehrervertretern

Das Modell stößt bei Schüler- und Elternvertretern sowie der Bildungsgewerkschaft GEW auf weitgehende Zustimmung. "Wir haben jetzt Leitplanken, in denen wir uns bewegen können. Wir haben die Möglichkeit, regional zu entscheiden. Es gibt einen klaren Fahrplan. Das begrüßen wir", sagte Landeselternratsvorsitzender Kay Czerwinski bei NDR MV Live. "Es gibt Handlungsspielräume, auf die entsprechenden Situationen reagieren zu können", sagte die GEW-Pressereferentin Michaela Skott. Die Landesschülerrats-Vorsitzende Paula Szumotalski sprach von "großer Erleichterung" darüber, dass dem Präsenzunterricht Priorität eingeräumt werde.

