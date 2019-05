Stand: 07.05.2019 05:23 Uhr

SPD nominiert neue Landtagspräsidentin

Die SPD-Landtagsfraktion will am Nachmittag die Nachfolge-Kandidatin für die Ende April verstorbene Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider nominieren. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV soll die bisherige Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) an die Spitze des Landtags rücken. Als größte Fraktion im Parlament hat die SPD traditionell das Vorschlagsrecht für das Amt. Die Nominierung der 44 Jahre alten Polizeibeamtin und Juristin gilt als sicher.

Glückloses Handeln als Bildungsministerin

Hesse ist seit zweieinhalb Jahren Mitglied im Landtag. Sie war zuvor von Anfang 2014 bis Ende 2016 Arbeits- und Sozialministerin und wurde dann zur Bildungsministerin berufen. In diesem Amt wird der Sozialdemokratin ein eher glückloses Handeln bescheinigt. Allerdings gilt das Bildungsministerium vor allem wegen des Lehrermangels als eher undankbare Aufgabe.

Nachfolge im Bildungsministerium noch offen

Hesses Wahl zur Landtagspräsidentin könnte in gut zwei Wochen im Landtag erfolgen. Dabei reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Wer an der Spitze des Bildungsministeriums nachrückt, ist noch offen. Als eine mögliche Kandidatin wird die bisherige Bevollmächtigte des Landes beim Bund, Bettina Martin, gehandelt. Die Sozialdemokratin ist eine der engsten Vertrauten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.05.2019 | 06:00 Uhr