Rügen: Zwei Tote nach Zusammenprall zwischen PKW und Motorrad Stand: 11.08.2022 05:21 Uhr Am Mittwoch kam es gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 29 zwischen Binz und Serams (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Bei dem Unfall starben zwei Menschen, einer wurde schwer verletzt.

Die 66 Jahre alte Fahrerin wollte aus Richtung Binz kommend auf der L29 nach links abbiegen, hat dabei jedoch einen Motorradfahrer im Gegenverkehr übersehen. Der 45-Jährige konnte dem Nissan Micra nicht mehr ausweichen und prallte gegen die Beifahrerseite des Autos.

Motorradfahrer und Beifahrer überleben Zusammenprall nicht

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Motorradfahrer als auch der 70 Jahre alte Beifahrer des Autos so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarben. Die Fahrerin musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Die L29 musste nach dem Unfall für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Es entstand außerdem ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Schwerer Unfall mit vier Verletzten auf der A20

Gegen 16 Uhr kam es am MittwochMittwochabend auch auf der A20 in Richtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten. Zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg fuhr ein PKW mit Anhänger auf der rechten Fahrbahn. Die Fahrerin eines nachfolgenden Autos bemerkte das Gespann allerdings zu spät und fuhr auf dieses auf. Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und kamen auf dem Standstreifen zum Stehen. Die drei Insassen des ersten Wagens - 72, 57 und 61 Jahre alt- wurden durch den Aufprall verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 30-jährige Fahrerin des auffahrenden VW Passat wurde verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.