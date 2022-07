Rügen: Frau stirbt nach Rettungsaktion in der Ostsee Stand: 30.07.2022 07:45 Uhr Nachdem sie gemeinsam mit einem weiteren Helfer zwei Jugendliche aus dem Wasser gerettet hat, ist eine Frau auf Rügen selbst in Not geraten und später im Krankenhaus gestorben.

Auf Rügen ist am Freitagabend eine Ersthelferin gestorben. Die Frau hatte am Thiessower Strand (Landkreis Vorpommern-Rügen) geholfen, zwei Jugendliche aus der Ostsee zu retten, die wegen des starken Wellengangs in Lebensgefahr geraten waren. Dabei ist die 57-Jährige selbst in Not geraten und schaffte es nicht mehr ans Ufer. Zwei Strandbesucher eilten ihr zur Hilfe, zogen sie aus dem Wasser und leisteten erste Hilfe. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch kurze Zeit später starb. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in diesem Fall.

