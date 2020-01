Stand: 31.01.2020 16:31 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostockerin vor China-Rückkehr: "Überall ist es still"

Die Bundesregierung hat am Freitag die Rückholaktion für Deutsche aus der Region Wuhan in China gestartet. Hintergrund ist die rasante Ausbreitung des Coronavirus. Unter den Ausreisewilligen ist auch die Rostocker Studentin Ann-Sophie Muxfeldt, die seit September in Wuhan Informationstechnik studiert. Die 22-Jährige stand am Freitagvormittag am menschenleeren Flughafen in Wuhan, der seit Tagen komplett gesperrt ist. Eigentlich wollte sie noch bis Juli bleiben, doch nun wird sie wegen des Coronavirus' früher zurückkehren.

Coronavirus: Deutsche werden ausgeflogen NDR Info - 31.01.2020 14:00 Uhr In China breitet sich das Coronavirus rasant aus. Nun sollen rund 100 Deutsche am Wochenende aus China ausgeflogen werden - unter ihnen eine Studentin aus Rostock.







Eine "Riesenstadt" im Ausnahmezustand

Am Vormittag hatte sich die Studentin das erste Mal seit Tagen vom Campus wegbewegen können. Bei der Fahrt durch die Stadt Wuhan, sei ihr das ganze Ausmaß der Quarantäne bewusst geworden: "Überall diese Leere zu sehen, das war schon merkwürdig. Es ist eine Riesenstadt und überall ist es still", so Muxfeld. Gemeinsam mit anderen Ausreisewilligen befindet sich Muxfeld derzeit am Flughafen Wuhan. Dort wartet die Studentin an einem gespenstisch leeren Terminal.

Rostocker Studentin in Wuhan: "Überall ist es still" NDR 1 Radio MV - 31.01.2020 13:24 Uhr Autor/in: Katrin Kahlke Die Rostocker Studentin Ann-Christin Muxfeldt ist derzeit in Wuhan und wartet darauf, nach Deutschland ausgeflogen zu werden. Sie schildert ihre Eindrücke kurz vor dem Rückflug in die Heimat.







Bundeswehrflugzeug und Chartermaschine der EU fliegen Deutsche aus

Ebenfalls am Freitag startete am Flughafen Köln/Bonn ein Flugzeug der Bundeswehr mit dem Ziel Wuhan in China, das etwa 130 Menschen aus der besonders schwer vom Coronavirus betroffenen Provinz Hubei zurück nach Deutschland bringen soll. Ob auch Muxfeld mit dem Bundeswehrflieger ausreisen wird, der am Sonnabend in Deutschland zurück erwartet wird, ist ihr bislang nicht bekannt.

Bereits am Donnerstag war eine von der Europäischen Union gecharterte Maschine in Portugal gestartet, die Europäer, die sich in Wuhan aufhalten, zurück nach Deutschland bringen soll.

Rostocker Studentin in Wuhan: Nur noch mit Maske raus











Quarantäne für alle Rückkehrer

Bundesaußenminister Heiko Maaß stellte am Freitag noch einmal klar, dass sich unter den Ausreisenden weder infizierte Personen noch Verdachtsfälle befinden. Dennoch werden, wie Maaß sagte, "um die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland zu gewährleisten, diejenigen, die ausgeflogen werden, für zwei Wochen in Quarantäne genommen."

Auch Ann-Sophie Muxfeld musste sich, seit in der Elf-Millionen-Einwohnerstadt die Qurantäne verhängt wurde, täglich beim Studentenwohnheim melden und Fieber messen.

Aus der Quarantäne in die Quarantäne

In der Stadt herrsche außerdem seit Tagen Maskenpflicht. Für sie geht es aus der Quarantäne in die Quarantäne. Muxfeld ist auf Einschränkungen eingestellt, aber unter welchen Bedingungen sie die kommenden zwei Wochen verbringen wird, weiß sie noch nicht. "Ich hoffe natürlich, dass es recht angenehem wird und wir uns einigermaßen beschäftigen können." Dass sie China nun schneller als gedacht und auf unbestimmte Zeit wieder verlassen muss, macht sie "sehr, sehr traurig".

