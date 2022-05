Rostocker Tafel schließt Ausgabe für ukrainische Geflüchtete Stand: 24.05.2022 06:07 Uhr Der Rostocker Tafel gehen die Lebensmittel aus: Drei Wochen nach ihrer Eröffnung muss die Lebensmittelausgabestelle für ukrainische Geflüchtete in Schutow wieder schließen.

Am kommenden Mittwoch sei die letzte Ausgabe geplant, sagte Geschäftsführerin Pürckhauer. Die 15.000 Euro Spenden, mit denen Lebensmittel für die ankommenden Familien hinzugekauft wurden, seien verbraucht. Zudem würden die gespendeten Lebensmittel kaum noch ausreichen, um den Bedarf der bisherigen Kunden zu decken.

Appell: Stadt soll Versorgung sicherstellen

Pürckhauer wies darauf hin, dass die Zukäufe nur eine Ausnahme waren. Die Tafel verhindere Lebensmittelverschwendung und hole von Supermärkten und anderen Lebensmittelhändlern nicht verkaufte Waren ab, um sie an Bedürftige zu verteilen. Jedoch könne man nicht verteilen, was nicht da ist. Die Rostocker Stadtmission als Träger der Tafel appelliert an die Stadt Rostock, die Versorgung der ukrainischen Geflüchteten mit Lebensmitteln sicherzustellen.

