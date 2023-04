Stand: 26.04.2023 10:12 Uhr Rechlin: 250-Kilo-Kriegsbombe wird entschärft

In Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) soll am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Sie wurde einem Sprecher des zuständigen Amtes Röbel zufolge bei Erkundungsarbeiten auf dem Gelände eines ehemaligen Bundeswehrdepots gefunden. Demnach dürfe sich ab 9 Uhr in einem Sperrgebiet von einem Kilometer Durchmesser in Rechlin niemand aufhalten. Davon betroffen sei auch die Straße zum Müritz-Nationalparkdorf Boek. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes sollen den Blindgängers unschädlich machen.

