Radlow: Bewohner retten sich vor Feuer in Einfamilienhaus Stand: 20.02.2023 06:04 Uhr In Radlow bei Züssow (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zum Montag Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohner konnten es rechtzeitig verlassen.

Zwei Erwachsene und fünf Kinder haben sich in der Nacht zum Montag in Radlow (Kreis Vorpommern-Greifswald) vor einem Feuer in ihrem Haus retten können. Sie blieben offenbar unverletzt, wurden jedoch von einem Arzt untersucht.

Feuer brach offenbar in der Garage aus

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 2.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in einer anliegenden Garage ausgebrochen und griff auf das Wohnhaus über. Kurze Zeit später waren die Feuerwehren aus Ranzin, Karlsburg, Züssow und Lühmannsdorf vor Ort. Die Einwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

