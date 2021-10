Stand: 01.10.2021 11:02 Uhr Präsenz trotz Corona: Wintersemester an der Universität Rostock beginnt

An der Universität Rostock hat das Wintersemester begonnen. Trotz Corona soll möglichst vielen Studierenden eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ermöglicht werden. Zusammen mit dem Gesundheitsamt hat deshalb die Universität ein Konzept für alle Räume und Hörsäle erarbeitet. Demnach können Studierende, die geimpft oder genesen sind auch ohne Mindestabstand nebeneinandersitzen. Für die, die nur getestet sind, gilt ein Mindestabstand. Die Räume wurden für sie im sogenannten Schachbrettmuster unterteilt. Ob genesen, geimpft, oder getestet - für alle gilt während der Vorlesungen und Seminare Maskenpflicht. Neben dem Präsenzunterricht wird es auch weiterhin digitale Angebote geben, so der Rektor der Universität. Wolfgang Schareck. Derzeit gibt es an der Universität rund 13.000 Studierende. | 01.10.2021 11:02