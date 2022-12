Polizei warnt vor Import illegaler Böller Stand: 29.12.2022 11:49 Uhr Zum offiziellen Start des Silvesterfeuerwerk-Verkaufs hat die Polizei davor gewarnt, ungeprüfte Feuerwerkskörper aus dem Ausland einzuführen. Besonders an der polnischen Grenze wird verstärkt kontrolliert.

Die Polizeiinspektion Anklam wies darauf hin, dass der Besitz, die Weitergabe sowie das Abbrennen von nicht geprüften und zugelassenen Böllern unter das Sprengstoffgesetz fallen und strafbar sein kann. Sie rät deshalb, von Böllern aus dem Ausland oder selbstgebastelten Knallern die Finger zu lassen. Wer Feuerwerkskörper kaufe, solle auf das CE-Zeichen und die Registrierungsnummer achten, die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen und einhalten sowie nur Feuerwerkskörper verwenden, die optisch keine Mängel haben.

19.000 illegale Böller im Wagen

In den vergangenen Wochen haben vor allem Zollbeamte entlang der Autobahnen A11 und A20 und an den Grenzübergängen zu Polen kontrolliert. In diesem Jahr hat der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern bereits gut 250 Kilogramm illegale Böller sichergestellt, 2021 waren es noch 135 Kilogramm. Besonders fiel im November ein Autofahrer auf, der 19.000 illegale Böller im Wagen hatte.

