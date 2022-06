Paritätischer: Armut in Deutschland auf Höchststand - MV gegen den Trend Stand: 29.06.2022 11:23 Uhr Noch nie gab es seit der Wiedervereinigung in Deutschland mehr Armut als im Jahr 2021. Das meldet der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem aktuellen Armutsbericht. Gegen den Bundestrend nahm die Armut in Mecklenburg-Vorpommern leicht ab.

AUDIO: Paritätischer: Armut in Deutschland auf Höchststand - MV gegen den Trend (1 Min) Paritätischer: Armut in Deutschland auf Höchststand - MV gegen den Trend (1 Min)

Laut dem Bericht sind in Deutschland mit seinen rund 83 Millionen Einwohnern 13,8 Millionen Menschen von Armut betroffen. Das entspricht einem Höchststand von 16,6 Prozent. Die Corona-Pandemie habe den ohnehin gegebenen Armutstrend in Deutschland noch einmal massiv verschärft, heißt es im Armutsbericht des Paritätischen. Im vergangenen Jahr lag die Armutsquote bundesweit noch bei 16,1 Prozent. Sie war trotz der Pandemie nur leicht gestiegen. Dies war auf die Wirksamkeit der damaligen Corona-Hilfen zurückgeführt worden.

Paritätischer fordert gezielte Hilfen - Kritik an Entlastungspaketen

Jetzt hingegen seien die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sowie die stark steigenden Lebenshaltungskosten voll durchgeschlagen und träfen die Schwächsten, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Ulrich Schneider. Er forderte gezielte Hilfen für die Betroffenen und kritisierte die Entlastungspakete der Ampel-Regierung als ungerecht. Er habe kein Verständnis dafür, dass Unterstützung auch dort geleistet werde, wo sie überhaupt nicht gebraucht werde, so Schneider. Nur zwei Milliarden Euro des insgesamt 29 Milliarden Euro schweren Entlastungspakets seien gezielte Hilfen.

Weitere Informationen Jedes vierte Kind an der Seenplatte ärmer als der Staat erlaubt Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte waren 2020 deutlich mehr Kinder auf staatliche Hilfe angewiesen als in anderen Kreisen. mehr

Vor allem Selbstständige sind während der Pandemie in Armut gerutscht

Auffällig sei der ungewöhnliche Zuwachs der Armut unter Erwerbstätigen, insbesondere unter Selbstständigen, die im Zuge der Pandemie vielfach finanzielle Einbußen erlitten hatten. Die Armutsquote sprang in diesem Segment während der Pandemie von 9 auf 13,1 Prozent. Armutshöchststände verzeichneten im Vorjahr aber auch Rentner (knapp 18 Prozent) sowie Kinder und Jugendliche (rund 21 Prozent).

Leichter Abbau der Armut in Mecklenburg-Vorpommern

Im Ländervergleich konnte Mecklenburg-Vorpommern seine Armut leicht abbauen, von knapp 19,8 auf 18,1 Prozent und gilt im Ranking als Bundesland mit der zehnthöchsten Armutsquote. Im Vorjahresbericht lag der Nordosten noch auf Rang 13. Problemregion Nummer eins ist das Ruhrgebiet wo mehr als jeder Fünfte in Armut lebt. Schlusslicht des Rankings bleibt aber Bremen (28 Prozent). Am wenigsten von Armut betroffen ist laut Bericht Bayern mit 12,6 Prozent.

Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat

Die Berechnungen des Verbandes beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamts. Die Armutsquote gibt Auskunft darüber, wie viele Personen mit ihrem gesamten Nettoeinkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. In der Regel verfügen sie über keine Rücklagen, kommen durch unvorhergesehene Ausgaben in Not und können sich Extras wie Kino, Urlaub oder Hobbys nicht leisten, wodurch sie und ihre Kinder vom normalen Leben abgehängt werden.

Weitere Informationen Steigende Preise: Inflation verschärft Armutssituation Die jüngsten Preissteigerungen treffen Familien und Haushalte mit niedrigerem verfügbaren Einkommen besonders stark. Forderungen nach staatlichen Zuschüssen werden lauter. mehr Studie: Soziale Spaltung in Schwerin am größten In Mecklenburg-Vorpommern muss einer Studie zufolge mehr dafür getan werden, dass Wohngebiete stärker sozial gemischt sind. Am wenigsten durchmischt ist demnach Schwerin. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.06.2022 | 12:00 Uhr