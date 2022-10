OB-Kandidatin Claudia Müller: "Rostock als Energiestandort" Stand: 05.10.2022 17:41 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Für die Partei Bündnis 90/Die Grünen tritt Claudia Müller an.

Zurzeit ist Müller Bundestagsabgeordnete und Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und Tourismus. Die 41-Jährige ist in Rostock geboren und hat zwei Kinder. Ihre Hobbys sind Kochen, Waldspaziergänge und die Ruhe genießen. Das Kloster zum Heiligen Kreuz ist ihr Lieblingsort in Rostock. Claudia Müllers Wahlkampfmotto auf den Plakaten lautet: "Müller meistert's".

Müllers Wahlthemen: Rostock als Energiestandort für Deutschland

Perspektivisch will sie Rostock zu einem der Energiestandorte Deutschlands ausbauen: "Wir haben die besten Voraussetzungen dafür. Zum einen aus Erneuerbaren unseren Energiebedarf fast selbst zu decken, das Thema Fernwärme damit auch alternativ aufzustellen und gleichzeitig Industrie zu befördern. Wir haben eine großartige Start-Up-Szene in Rostock. Wir haben Industriebetriebe. Wir haben mit dem Seehafen ein großes Industriegebiet. Das voran zu bringen und dann natürlich alle Stadtteile gleichmäßig zu entwickeln. Den Blick nicht nur auf die Innenstadt, sondern insbesondere auf die Plattenbauten" lenken, ist Müllers Ziel.

OB-Kandidatin Müller: Kauf des Ostseestadions denkbar

Auch den Sport in Rostock will Claudia Müller unterstützen. Als Option kann sie sich auch den Kauf des Ostseestadions vorstellen: "Hansa Rostock ist ein wichtiger Verein für Rostock. Deswegen ist es wichtig, dass sie eine gute Spielstätte haben. Da braucht es einen sehr intensiven Dialog mit dem Verein. Aber wichtig ist, dass wir eine gute Lösung für den Sport in Rostock bekommen und dazu gehört Hansa Rostock. Es ist sportlich unser Aushängeschild."

"Rostock, das ist meine Heimat"

Claudia Müller hat in der Vergangenheit schon einmal als Bürgermeisterin von Stralsund kandidiert. Dabei landete sie auf Platz drei hinter CDU und Die Linke. Ihre Kandidatur in Rostock geht sie nun ganz anders an, sagt sie: "Wir spielen jetzt mit auf Sieg. Das heißt wir sind noch mal viel fokussierter. Ich möchte wirklich Oberbürgermeisterin dieser Stadt werden, weil sie mir unglaublich am Herzen liegt. Ich liebe Stralsund, das ist eine wunderbare Stadt, aber Rostock, das ist meine Heimat."

