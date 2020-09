Stand: 11.09.2020 04:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nord Stream 2: Schwesig besucht Sassnitz-Mukran

Mit einem Besuch des Hafens Sassnitz-Mukran will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Streit um den Weiterbau der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 den Mitarbeitern des Hafens demonstrativ den Rücken stärken. Der Streit hatte sich in den vergangenen Tagen nach der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny noch einmal verschärft. Schwesig will am Vormittag an einer Mitarbeiterversammlung teilnehmen. Sassnitz wäre besonders betroffen von einem Baustopp. Im Hafen wurden die Rohre für die Pipeline mit Beton ummantelt. Dort liegen noch immer mehr als 1.000 Rohre, mit denen die letzten 150 Kilometer des insgesamt 2.360 Kilometer langen Stranges vollendet werden sollen. Im Hafen liegen inzwischen zwei Wohnschiffe für Arbeiter der Verlegeschiffe, die allerdings derzeit noch nicht wieder im Einsatz sind.

Druck von US-Senatoren

Die Bürgermeister von Sassnitz und Lubmin, wo das Gas angelandet wird, haben gefordert, die Pipeline von Russland nach Deutschland fertigzustellen. Frank Kracht (Sassnitz/parteilos) und Axel Vogt (Lubmin/CDU) meinten, das Projekt dürfe nicht auf der Zielgeraden stehen bleiben. Kracht fühlte sich bereits Anfang August unter Druck gesetzt, als drei US-Senatoren dem Hafen - wie auch anderen Firmen - die "wirtschaftliche Zerstörung" androhten, sollte er weiterhin den Bau der Pipeline unterstützen. Sie beriefen sich dabei auf US-Gesetze vom vergangenen Dezember, die den Pipeline-Bau zum Erliegen gebracht hatten. Diese würden ermöglichen, dass Vorstandsmitgliedern und leitenden Angestellten die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt und jegliches Eigentum, auf das die USA Zugriff haben, eingefroren wird.

Schwesig: Knallharte US-Interessen

Schwesig hatte sich wiederholt für die Fertigstellung von Nord Stream 2 ausgesprochen. Die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny sollte nicht dazu benutzt werden, die Pipeline infrage zu stellen. Die Debatte um die Ostsee-Pipeline sei ihrer Ansicht nach seit Wochen vor allem durch "knallharte wirtschaftliche Interessen der USA" geprägt.

Daten zur Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 Gesamtinvestitionen: ca. 8 bis 10 Milliarden Euro

Bauzeit: 2018 bis 2020 (geplant) Länge: ca. 1.230 Kilometer (weitgehend parallel zu den bestehenden Leitungen)

Ausgangspunkt: Narwa-Bucht bei Ust-Luga an der russischen Ostseeküste

Endpunkt: Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Betreiber: Nord Stream 2 AG

Kapazität: Durch die zwei Röhren können bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr geliefert werden

Die Pipeline liegt größtenteils auf dem Meeresboden auf, 200.000 betonummantelte Rohre (jedes 24 Tonnen schwer) werden verlegt. In Flachwasserbereichen, wie dem Greifswalder Bodden, sind die Rohre eingegraben.

