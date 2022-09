Stand: 21.09.2022 13:57 Uhr Torgelow: Internatsschüler erfolgreich bei Gedächtnismeisterschaft

Schüler des Internatsgymnasiums Torgelow bei Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben erneut erfolgreich an den Deutschen Gedächtnismeisterschaften teilgenommen. Die 14-jährige Romy Hämling wurde Deutsche Jugendmeisterin, die 12 Jahre alte Susanne Lampe Vize-Kindergedächtnismeisterin, wie die private Schule am Mittwoch mitteilte. Bei dem Wettbewerb in Bremen mussten mit Hilfe spezieller Gedächtnistechniken hunderte Zahlen, Namen, Geschichtsdaten, Wörter oder Spielkarten in der korrekten Reihenfolge und unter Zeitdruck auswendig gelernt werden. Das Internat Schloss Torgelow gilt schon seit vielen Jahren als Hochburg im Gedächtnissport im Bereich der Kinder und Jugendlichen.

