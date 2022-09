Stand: 14.09.2022 14:12 Uhr Neubrandenburg: Lehrerin bei Prügelei unter Schülern verletzt

Bei einer Prügelei an einer Schule in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine Lehrerin verletzt worden. Laut Polizei wollte die 43-Jährige die Auseinandersetzung zweier Schüler einer 7. Klasse schlichten. Den Angaben zufolge sollen die beiden 12 und 14 Jahre alten Schüler plötzlich auf die Lehrerin eingeschlagen haben, als diese einschritt. Dabei wurde sie unter anderem am Kopf getroffen, hieß es. Laut Polizei erlitt die Lehrerin Hautabschürfungen und Prellungen und musste medizinisch behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich im Sportunterricht an einer Regionalschule. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

