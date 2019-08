Stand: 14.08.2019 06:42 Uhr

Neustrelitz: Der Schlossgarten ist fertig

Nach gut zehn Jahren Bauzeit wird am Nachmittag der Schlossgarten Neustrelitz der Öffentlichkeit übergeben. Zusammen mit Denkmalschützern sei in mehreren Bauabschnitten der Originalzustand des barocken Parks gemäß alter Pläne wieder hergestellt worden, sagte ein Sprecher des Landesbaubetriebes (BBL). Der Park gilt als einer der wichtigsten Barockgärten Mecklenburg-Vorpommerns. Die Europäische Union und das Land haben insgesamt rund 7,6 Millionen Euro investiert.

Historisches Aussehen wieder hergestellt

Inzwischen hat der Schlossgarten sein historisches Aussehen zurück. Alte Wege wurden rekonstruiert, Skulpturen wieder aufgestellt. Als letzte Maßnahme hat die sogenannte Rasenparterre einen Umbau erfahren. Die barocke Mittelachse des Parks hat 120 neue Linden bekommen sowie eine moderne Entwässerung. Teile der Anlage waren in der Vergangenheit regelmäßig überschwemmt. Das Land wird auch in den nächsten Jahren weiter in Neustrelitz investieren. So sollen die Orangerie saniert und ein Turm des abgerissenen Schlosses wiederaufgebaut werden.

Erinnerungsstätte an die preußische Königin

Überregional bekannt ist der 6,5 Hektar große Schlosspark vor allem für den Luisentempel. Er ist eine Erinnerungsstätte an die preußische Königin und Strelitzer Prinzessin Luise. Der Park war in den Jahren 1731 und 1732 von Kunstgärtner Julius Löwe als Barockgarten konzipiert worden. 1825 wurde er jedoch von Peter Joseph Lenné größtenteils zu einem englischen Landschaftsgarten umgebaut, wobei die Mittelachse erhalten blieb.

Weitere Informationen Auf historischen Spuren durch Neustrelitz Neustrelitz liegt im Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte. Die spätbarocke Stadtanlage gilt in Nord- und Mitteleuropa als einmalig. Sehenswert ist auch der weitläufige Schlosspark. mehr Neustrelitz: Lösung im Schlosskeller-Streit Im Streit um die Sanierung des denkmalgeschützten Schlosskellers von Neustrelitz ist ein Kompromiss gefunden worden. Statt das Gewölbe mit Sand zu füllen, soll es nun geräumt werden. mehr Neustrelitz: Kompromiss im Schlosskeller-Streit? Stahlbetondecke statt Verfüllung mit Sand? Im Streit um den weiteren Umgang mit dem Schlosskeller in Neustrelitz wird derzeit ein neuer Vorschlag der Stadt geprüft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.08.2019 | 08:00 Uhr