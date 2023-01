Stand: 03.01.2023 07:39 Uhr Neustrelitz: Betrunkener Autofahrer zweimal erwischt

Gleich zweimal hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer in Neustrelitz erwischt. In der Nacht zu Dienstag wurde der 51-Jährige zunächst in der Woldegker Chaussee kontrolliert. Da zeigte das Messgerät laut Polizei einen Atemalkoholwert von knapp 1,2 Promille an. Die Beamten zogen den Führerschein ein. Eine Stunde später kam ihnen auf der B198 derselbe Fahrer mit seinem Auto entgegenkam. Bei der zweiten Kontrolle wurden rund 1,4 Promille gemessen. Jetzt nahm ihm die Polizei auch den Autoschlüssel ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.01.2023 | 07:30 Uhr