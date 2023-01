Neue Statue des Rammstein-Sängers Lindemann verschwunden Stand: 04.01.2023 13:21 Uhr In Rostock ist eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann verschwunden. Die Skulptur hatte ein Rostocker Künstler entworfen und anlässlich des 60. Geburtstags Lindemanns am Dienstag im Rostocker Stadtteil Evershagen aufgestellt. Nun ist sie verschwunden.

"Early Happy birthday" und "i made you a statue", schrieb der anonyme Künstler roxxy_roxx_ noch am Dienstagabend auf seinem Instagram-Profil mit einem Foto der Bronze-Statue des Rammstein-Frontsängers Till Lindemann. Seit Mittwochmorgen ist auf der Wiese vor dem ehemaligen Wohnhaus des Rammstein-Sängers nur noch die Kette zu sehen, mit der die Statue um einen Baum gekettet war.

Mutmaßlicher Diebstahl am Vormittag gemeldet

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr sei der mutmaßliche Diebstahl gemeldet worden, heißt es aus der Polizeidirektion Rostock, die nun auf der Suche nach möglichen Zeugen ist. Die Statue des Künstlers Roxxy stand demnach weniger als 24 Stunden auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe der Haltestelle Evershagen Süd, wo Lindemann als Kind gelebt hatte. Hinweise nimmt die Polizei in jeder Polizeidienststelle oder über die Internetwache entgegen.

"Marsimoto"-Statue 2019 ebenfalls verschwunden

Bereits 2019 wurde eine Skulptur desselben Künstlers aus der Rostocker Innenstadt entwendet. Sie zeigte "Marsimoto", eine Kunstfigur des ebenfalls in Rostock aufgewachsenen Rappers Marteria alias Marten Laciny - auch sie war ebenfalls nach zwei Tagen verschwunden.

