Stand: 20.10.2022 05:43 Uhr Neubrandenburg: Mann schießt mit Schreckschusswaffe aus Wohnung

Am Mittwoch hat ein Mann in Neubrandenburg mit einer Schreckschusswaffe drei Schüsse aus dem Fenster seiner Wohnung abgegeben. Die Polizei fasste den 26-Jährigen am Nachmittag in der Nähe, teilte ein Sprecher mit. Beamte hätten den mutmaßlichen Schützen festgenommen, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte vorgelegen habe. Er soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.10.2022 | 06:00 Uhr