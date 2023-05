Stand: 02.05.2023 05:05 Uhr Neubrandenburg: Fahrer setzt Auto gegen Laterne - zu betrunken für Test

In Neubrandenburg ist ein offenbar stark betrunkener Autofahrer gegen eine Laterne gefahren, sodass der Wagen umkippte um und auf der Fahrerseite liegen blieb. Laut Polizei hat sich der Mann nach dem Unfall in der Nacht zu Montag aus dem Auto befreien können. Als der 33-Jährige fliehen wollte, wurde er von vier Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da der Mann stark nach Alkohol roch, sollte er in ein Testgerät pusten - doch dazu war er laut Polizei gar nicht mehr in der Lage.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.05.2023 | 06:00 Uhr