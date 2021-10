Neubrandenburg: Corona-Fälle an Klinikum, Quarantäne für Gymnasiasten Stand: 21.10.2021 17:10 Uhr Am Sportgymnasium in Neubrandenburg sind rund 80 Personen in Quarantäne geschickt worden. Grund ist die nachgewiesene Corona-Infektion von sieben Schülern. Auch am Neubrandenburger Bonhoeffer-Klinikum gibt es Neuinfektionen bei Mitarbeitern.

Die Fälle am Sportgymnasium sind hauptsächlich in einer neunten Klasse aufgetreten. Die Quarantäne gelte für alle involvierten Personen vorerst unbefristet, hieß es. Am Montag sollen die Schüler und ihre Kontaktpersonen getestet werden. Abhängig von den Ergebnissen werde dann im Einzelfall weiter entschieden, so eine Sprecherin des Landkreises.

13 Mitarbeiter am Bonhoeffer-Klinikum infiziert

Auch am Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum sind Coronafälle nachgewiesen worden. 13 Mitarbeiter wurden demnach positiv getestet. Eine Tagesklinik und eine Station der Psychiatrie blieben nun bis Ende Oktober vorsorglich geschlossen, sagte eine Kliniksprecherin. Derzeit werden weitere Kontaktpersonen getestet.

