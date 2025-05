Stand: 10.05.2025 07:10 Uhr Oberliga: Anker Wismar verliert und rutscht weiter in den Tabellenkeller

In der Fußball Oberliga hat der FC Anker Wismar eine Auswärtsniederlage einstecken müssen. Und diese ist schmerzhaft, weil die Wismarer damit immer tiefer in den Tabellenkeller abrutschen. Mit 2:3 (1:1) unterlagen die Wismarer Optik Rathenow. Die Brandenburger gingen nach 20 Minuten in Führung, Lucas Meyer (42.) konnte kurz vor der Pause noch für Anker ausgleichen. Rathenow ging in der 71. Minute dann erneut in Führung, eine Viertelstunde später erhöhte Optik auf 3:1. Der Anschlusstreffer von Pascal Breier in der 87. Minute kam zu spät. Anker liegt in der Tabelle nun auf Platz zwölf, sechs Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.

