Morddrohung gegen Schwesig - LKA ermittelt Stand: 04.01.2022 11:51 Uhr Das Landeskriminalamt (LKA) in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt im Zusammenhang mit einer an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gerichteten Todesdrohung. Sie wurde über den Instant-Messaging-Dienst Telegram verbreitet. Dazu senden wir um 14.45 Uhr ein NDR MV Live.

Wer für die Drohung verantwortlich ist, ist noch unklar. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen. Klar ist, dass der Post in einer Telegram-Gruppe veröffentlich wurde, in der auch zu einer Demonstration in Rostock gegen die Corona-Politik aufgerufen worden war. In dem Post steht unter einem Bild von Schwesig geschrieben: "Sie wird abgeholt, entweder mit dem Streifenwagen, mit dem Krankenwagen in Jacke oder mit dem Leichenwagen, egal wie sie abgeholt wird".

Linken-Politiker Bockhahn: "Wer da mitläuft, toleriert das"

Auf den Telegram-Post hingewiesen hatte der Rostocker Linken-Politiker Stefan Bockhahn. Er bekundete der bedrohten Ministerpräsidentin seine Solidarität und verurteilte die Drohung Post. Bockhahn schrieb sinngemäß auf Twitter: Wer an Veranstaltungen der Querdenker teilnehme, der toleriere solche Morddrohungen. Ein Sprecher der Staatskanzlei teilte mit, dass die Drohung gegen Schwesig sehr ernst genommen werde und man den Fall strafrechtlich verfolgen lasse.

Schwierige Ermittlungen

Solche Ermittlungen sind insbesondere beim Messengerdienst Telegram nicht einfach. Telegram hat seine Server im Ausland und unterliegt damit nicht deutschem Recht. In anderen Fällen hat das Unternehmen bei Strafverfolgungen nicht kooperiert und keine Daten herausgegeben. Deshalb werden Drohungen auch bevorzugt über diesen Dienst verbreitet. Das LKA werde den den üblichen Weg gehen, sofern Erkenntnisse vorliegen, wie es hieß: Der Fall wird an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und die entscheidet dann, wie es weitergeht.

