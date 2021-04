Eine Million Impfdosen Sputnik V für MV? Stand: 08.04.2021 09:13 Uhr Sputnik V wird in Russland und anderen Ländern schon lange verimpft. Demnächst soll es eine Million Impfdosen des russischen Impfstoffs für Mecklenburg-Vorpommern geben.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Der Einsatz des russischen Impfstoffs Sputnik V rückt näher: Auch Mecklenburg-Vorpommern verhandelt mit Russland über den Ankauf des Vakzins, das hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) NDR 1 Radio MV bestätigt. Noch heute will Glawe einen Vertrag nach Moskau schicken - es geht um eine Million Impfdosen für Mecklenburg-Vorpommern - die Verhandlungen seien mit der Staatskanzlei abgestimmt. Glawe rechnet Ende Mai/Anfang Juni mit einem Einsatz des Impfstoffs. Die Kosten übernimmt der Bund, die Tranche für Mecklenburg-Vorpommern soll rund zehn Millionen Euro kosten. Bisher liegt aber noch keine Zulassung der EU für Sputnik V vor.

Schwesig unzufrieden mit Impftempo

Glawes Ankündigung kommt einen Tag vor einem erneuten Impfgipfel zwischen Land und Kommunen. Die Beratung hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt. Schwesig zeigte sich in den vergangenen Tagen unzufrieden mit dem Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern. Im Bundesvergleich liegt das Land vor Sachsen auf dem vorletzten Platz in der Impfstatistik. Im Land haben 11, 5 Prozent eine erste Impfung bekommen, in Schleswig-Holstein sind es 15 Prozent.

Videos 6 Min Dr. Wimmer: Der Corona-Impfstoff Sputnik V Wie der russische Impfstoff funktioniert, damit beschäftigt sich Dr. Johannes Wimmer dieses Mal. 6 Min

Sputnik auch für ganz Deutschland im Gespräch

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in der Sitzung der EU-Gesundheitsminister bereits einen bilateralen Vertrag für den Ankauf des russischen Impfstoffs angekündigt haben, auch Bayern hat bereits einen Vorstoß angekündigt. Der Freistaat will sich - ebenso wie MV - noch vor einer möglichen EU-Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs 2,5 Millionen Dosen sichern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.04.2021 | 09:00 Uhr