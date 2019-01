Stand: 30.01.2019 05:20 Uhr

Mehr Befugnisse für Polizisten in MV geplant

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern soll erweiterte Befugnisse bei der Gefahrenabwehr bekommen. Das sieht der Entwurf des neuen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes vor, den das Kabinett am Dienstag auf den Weg gebracht hat. Die Landesregierung will damit ihr Sicherheits- und Ordnungsgesetz neuen digitalen und rechtlichen Gegebenheiten anpassen. Laut Innenminister Lorenz Caffier (CDU) regelt der Entwurf für Polizei und Ordnungsbehörden notwendige Kompetenzen für die Gefahrenabwehr neu. Die Vorlage beinhaltet erstmals auch den sogenannten finalen Rettungsschuss.

Gezielt tödliche Schüsse

Polizeibeamte dürfen beispielsweise bei Amokläufen oder Terrorattacken gezielt auch tödliche Schüsse auf Straftäter abgeben, wenn es das einzige Mittel ist, um Leben und Gesundheit anderer zu retten. Außerdem wird bei Verdacht schwerer Straftaten die Online-Durchsuchung von Computern und Smartphone ermöglicht - auch von verschlüsselten Nachrichten. Die Ermittler sollen vom technischen Fortschritt nicht ausgebremst werden.

Drohnen im Einsatz

Neu im Gesetz ist der Einsatz von Drohnen. Zollbeamte des Bundes bekommen auch polizeiliche Befugnisse im Land. Für privates Sicherheitspersonal bei Großveranstaltungen gelten verschärfte Zuverlässigkeitsprüfungen. Kein Thema im neuen Gesetz sind die automatische Gesichtserkennung oder der verlängerte Polizeigewahrsam.

