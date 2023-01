Mehlwürmer als Lebensmittel aus Roggentin Stand: 24.01.2023 15:00 Uhr Die EU gibt weitere Insektenarten als Lebensmittel frei. Insekten besitzen einen hohen Proteingehalt und bieten sich daher als Alternative zu Fleisch und Fisch an. Ein Unternehmen aus MV stellt bereits Produkte aus Mehlwürmern her.

Ab heute sind in der Europäischen Union weitere Insekten als Lebensmittel offiziell zugelassen. Nach und nach können dem Gesetz zufolge immer mehr Käfer, Larven und andere Tiere zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden. So darf etwa die Hausgrille als Pulver, in getrockneter Form oder tiefgekühlt verwendet werden. Laut EU-Kommission liegen zahlreiche Zulassungsanträge für Insekten als Lebensmittel vor.

Umweltfreundlich und gesund

Das Unternehmen Inova Protein aus Roggentin (Landkreis Rostock) stellt bereits Produkte aus gelben Mehlwürmern her. Der Geschäftsführer, Christian Baudisch, sieht die Bestimmung der EU positiv. Seiner Ansicht nach bekommt Insekten als Proteinquelle insgesamt mehr Aufmerksamkeit. Noch gebe es kulturelle Hemmungen, die mehr und mehr abgebaut werden. Für die Verarbeitung von Insekten spricht laut Baudisch die gute Ökobilanz. Außerdem seien Insekten gesund.

Inova Protein bleibt bei Mehlwürmern

Sein Unternehmen werde trotz der EU-Zulassung aber keine weiteren Insekten ins Sortiment aufnehmen. Der Aufwand sei zu hoch. Wie herkömmliche Nutztiere müssen auch Insekten unterschiedlich gehalten werden. Dazu würden dann auch spezielle Maschinen gebraucht. Außerdem mache es weder geschmacklich noch bei den Nährwerten einen größeren Unterschied.

