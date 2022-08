MV startet Bundesratsinitiative zum Erhalt der Sprach-Kitas Stand: 30.08.2022 13:30 Uhr Mecklenburg-Vorpommern wird sich mit einer Bundesratsinitiative dafür einsetzen, dass der Bund ausgewählte Sprach-Kitas weiterhin unterstützt. Das hat das Landeskabinett am Dienstagvormittag beschlossen.

Seit sechs Jahren fördert der Bund ausgewählte Kitas mit zusätzlichen Fachkräften für die Sprachbildung im Kita-Alltag. Zum Jahresende soll diese Unterstützung eingestellt werden. Das Sprach-Kita-Programm müsse fortgeführt werden, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) mit, der Bedarf sei deutschlandweit sehr hoch.

Sprachförderung soll in eigenem Gesetz verankert werden

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es gut 140 Sprach-Kitas. Rund 170 Sprach-Fachkräfte werden aus dem Bundesprogramm finanziert. Im laufenden Jahr erhielten die Kitas mehr als vier Millionen Euro Bundesförderung. Der Bund will die Sprachförderung künftig in einem Kita-Qualitäts-Gesetz verankern und damit an die Länder abgeben. De facto sei das eine Kürzung zu Lasten der Kinder, so Bildungsministerin Oldenburg.

