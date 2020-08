Stand: 20.08.2020 14:35 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV-Werften: Mutterkonzern in Turbulenzen

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Der Mutterkonzern der MV-Werften, Genting-Hongkong, gerät offenbar immer stärker in finanzielle Schwierigkeiten. Das Unternehmen hat jetzt angekündigt, vorübergehend alle Zahlungen an Gläubiger und Banken einzustellen. Genting leidet zunehmend unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Eines der Kerngeschäfte - Kreuzfahrten - ist kaum möglich. Auch die Gewinne aus Glücksspiel und Vergnügungsparks sinken massiv. Der Aktienhandel wurde für zwei Tage ausgesetzt.

Offenbar Bankgebühren für Kreuzfahrtschiffe nicht bezahlt

Genting hat mehrmals Einnahmeausfälle - sogenannte Gewinnwarnungen - angekündigt, zuletzt am 7. August. Das Unternehmen will weiter gegensteuern - mit Kosteneinsparungen und Kürzungen. Versuche, neues Kapital zu gewinnen, würden sich verzögern - insgesamt sei der Erfolg dieser Vorhaben "ungewiss". Deshalb dreht Genting den Gläubigern und Banken den Hahn zu. Vorerst würden auch keine Zinsen bezahlt, heißt es in der Mitteilung. Die Lage scheint dramatisch: Genting räumt ein, gewisse Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt zu haben: So seien 3,4 Millionen Euro Bankgebühren im Zusammenhang mit dem Bau "bestimmter Schiffe" nicht gezahlt worden. Bei den Schiffen geht es offenbar um die beiden Kreuzfahrtriesen der Global-Klasse, die auf den MV-Werften gefertigt werden.

Weitere Staatshilfen für MV-Werften fraglich

Laut Mitteilung steht Genting zur Zeit mit 3,4 Milliarden Dollar in der Kreide. Wie sich die offenbar prekäre Lage im Mutterkonzern auf das Tochterunternehmen, die MV-Werften, und ihre 3.100 Beschäftigten in Wismar, Rostock und Stralsund, auswirkt, ist unklar. Die Landespolitik ist alarmiert. Im Wirtschaftsausschuss des Landtags wurden am Donnerstag kritische Fragen gestellt. Die MV-Werften hoffen bis Ende September auf Bundeshilfen aus dem Corona-Rettungsschirm - die staatlichen Hilfen von bis 570 Millionen Euro scheinen angesichts der Unsicherheiten im Mutterkonzern immer fraglicher. Ein Werftensprecher wollte die neuen Entwicklungen nicht kommentieren. Auch die IG-Metall verzichtete auf eine Stellungnahme.

