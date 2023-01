Loitz: Hitzige Diskussion über Flüchtlingsunterkunft Stand: 26.01.2023 12:20 Uhr In Loitz haben am Mittwochabend rund 200 Bürger mit dem Kreis Vorpommern-Greifswald über die Flüchtlingsunterkunft im Ort diskutiert. Vorausgegangen war ein Brief an die Stadt und den Landkreis, in dem die Verfasser mehr Sicherheit in Loitz fordern.

In Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gibt es seit geraumer Zeit Unmut darüber, dass die ehemalige Grundschule im Ort aktuell als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete genutzt wird. Über die sozialen Medien hat sich die Stimmung weiter aufgeheizt. In einem offenen Brief an die Stadt und den Landkreis wurde zudem mehr Sicherheit in der Stadt gefordert. In dem Brief war von einem vermeintlichen Angriff eines Asylbewerbers auf ein Kind die Rede. Laut Polizei sei dieser Vorfall nicht erwiesen. Mittwochabend lud der Landkreis nun zu einem Gespräch ein.

Aufgebrachte Stimmung

Unter den 200 Teilnehmern der Veranstaltung war die breite Masse aus Loitz und Umgebung. Viele von Ihnen zeigten sich besorgt. Aber auch Leute der Querdenker-Szene und Rechtsextremisten, wie zum Beispiel Vertreter von der sogenannten "Arischen Bruderschaft", nahmen in der Regionalen Schule in Loitz teil. Die Stimmung war aufgebracht und laut. Immer wieder mussten Redner von der Polizei hinausgebracht werden, weil beleidigten oder drohten und so die Veranstaltung wiederholt gestört hatten. Bürger, die an einem friedlichen und konstruktiven Austausch interessiert waren, kamen kaum zu Wort.

Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger geplant

Vize-Landrat Dietger Wille (CDU) betonte mehrmals, er stehe "mit dem Rücken zur Wand". Es gäbe derzeit kaum noch geeignete Unterbringungsmöglichkeiten im Kreis. Wille kündigte an, Sprechstunden im Rathaus anzubieten, in denen Bürgerinnen und Bürger ihre Ängste schildern können. Einer Forderungen wurde inzwischen auch schon nachgekommen: In Loitz leuchten die Straßenlaternen abends nun länger.

