Løkkevik-Revision: 300.000-Euro-Geldstrafe für Unternehmer Stand: 09.06.2021 15:16 Uhr In einem Revisionsprozess hat das Landgericht Schwerin den Hotel-Unternehmer Per Harald Løkkevik wegen Steuerhinterziehung und weil er Sozialabgaben vorgehalten verurteilt. Die Geldstrafe beträgt insgesamt 300.00 Euro, doch zahlen muss Løkkevik laut seiner Anwältin nichts.

Der Norweger wurde zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je 1.000 Euro verurteilt worden. Die verhängte Geldstrafe beträgt insgesamt 300.000 Euro. Damit ist das Urteil der Richterinnen und Richter in Schwerin milder als das 2015 gefällte Urteil am Landgericht Rostock. Dort war der 58-jährige Investor des Rostocker Hotelkomplexes Yachthafenresidenz Hohe Düne neben einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen auch zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Polen über Werkverträge beschäftigt

Diese Strafe wollte der Bundesgerichtshof 2017 neu bemessen lassen, deswegen die neue Entscheidung in Schwerin. Hintergrund ist, dass Løkkevik angeklagt war, zwischen 2007 und 2009 knapp 80 Frauen und Männer über Werkverträge beschäftigt zu haben, obwohl sie klassische Arbeitnehmertätigkeiten ausübten. In anderen Gerichtsverhandlungen war der Hotel-Unternehmer Løkkevik vom Vorwurf des Subventionsbetruges freigesprochen worden.

Verteidigerin: Zehn Monate U-Haft werden auf Geldtstrafe angerechnet

Løkkevik muss laut seiner Verteidigerin Alexandra Wagner allerdings nichts bezahlen. Weil er in einer mit diesem Verfahren verbundenen Strafsache, in der er von den Vorwürfen des Subventionsbetrugs freigesprochen wurde, fast zehn Monate in Untersuchungshaft gesessen habe, werde diese angerechnet. Damit gelte die Geldstrafe fast vollständig als verbüßt. Hinzu komme, dass die verbleibende Geldstrafe wegen einer überlangen Verfahrensdauer als vollstreckt gelte - mit der Folge, dass der Unternehemr nun keine Geldstrafe mehr zu entrichten habe.

