Landtag MV beschließt höhere Gehälter für Beamte Stand: 05.05.2021 15:09 Uhr Zahlreiche Beamte und Mitarbeiter der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern bekommen höhere Gehälter. Der Landtag beschloss am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz.

In Mecklenburg-Vorpommern bekommen zahlreiche Mitarbeiter in den Ministerien und Landesbehörden mehr Gehalt. Das beschloss der Landtag am Mittwoch. MV brauche kluge Köpfe, sagte der SPD-Finanzexperte Tilo Gundlack. Bis 2030 gehen laut dem Gesetzentwurf rund 12.000 der 35.000 Beschäftigten in den Ruhestand. Um im Wettbewerb mit anderen Bundesländern und der Privatwirtschaft zu bestehen, müsse der Landesdienst attraktiver werden, hieß es von SPD und CDU. Es gehe um die Handlungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes.

Höhere Einstiegsgehälter, höhere Stellenzulagen

Vor allem Polizisten, Steuerfahnder und Justizvollzugsbeamte bekommen höhere Stellenzulagen und die Einstiegsgehälter für den höheren Dienst beispielsweise in den Ministerien oder Gerichten fallen höher aus. Auch Spezialisten wie Computer-Fachkräfte, Programmierer oder Fachärzte sollen generell mehr Gehalt bekommen, wenn sie im öffentlichen Dienst des Landes arbeiten.

Kein Extra-Geld für systemnahe DDR-Polizisten

Vom Tisch sind aber geplante Verbesserungen vor allem für Polizisten, die schon zu DDR-Zeiten systemnah im Einsatz waren - ein entsprechender Vorstoß der Linksfraktion scheiterte. Der Beamtenbund begrüßte die neuen Regeln, kritisierte aber, dass die Altersgrenze für die Verbeamtung bei 40 Jahren bleibt und nicht heraufgesetzt wurde.

