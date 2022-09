Stand: 15.09.2022 14:11 Uhr Landesnachwuchskunstpreis für Karolin Schwab

Der Nachwuchskunstpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an die in Berlin lebende Installationskünstlerin Karolin Schwab. Die Auszeichnung soll am Sonnabend während der Eröffnung der Ausstellung "Hier & Jetzt" im Künstlerhaus Schloss Plüschow (Landkreis Nordwestmecklenburg) von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) übergeben werden, wie das Künstlerhaus am Donnerstag mitteilte. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro. Außerdem gebe es 3.000 Euro für die Finanzierung eines Werkkatalogs. Schwab wurde 1987 in Stralsund geboren und studierte Bildende Kunst in Greifswald, London sowie in Berlin bei Ai Weiwei.

