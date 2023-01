Lambrecht bei Festakt im neuen Marinearsenal Warnowwerft Stand: 11.01.2023 05:15 Uhr Ein Jahr nach der Insolvenz der MV-Werften wird heute das Marinearsenal auf dem ehemaligen Werftstandort in Rostock-Warnemünde eingeweiht. Dazu wird auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erwartet.

Mit einem Festakt soll am Nachmittag der neue Marinearsenal-Stützpunkt in Rostock-Warnemünde eröffnet werden. Dabei soll auch der alte Name "Warnowwerft" wieder sichtbar werden. Neben Bundesverteidigungsministerin Lambrecht wird auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf dem Gelände erwartet.

Standorte in Wilhelmshaven, Kiel und Rostock

Der Bund übernahm den früheren Standort der insolventen MV-Werften-Gruppe am 1. August vorigen Jahres. Das Marinearsenal sitzt in Wilhelmshaven, Kiel und nun auch in Rostock. Auf dem Gelände an der Warnow sollen künftig Marineschiffe instandgesetzt werden. Bis zur Insolvenz waren an dem Standort etwa 900 Männer und Frauen beschäftigt. Der Bund hat dort 482 Dienstposten geschaffen. Davon sind noch einige wenige Stellen unbesetzt.

Weitere Informationen Marine statt Kreuzfahrt: Bund übernimmt MV-Werft Rostock Die Deutsche Marine will das Gelände als Reparaturstützpunkt für ihre Schiffe nutzen. mehr

Verbesserung der materiellen Einsatzbereitschaft der Marine

Lambrecht hatte bei der Übernahme im vorigen Jahr von einem großen Schritt gesprochen, der die materielle Einsatzbereitschaft der Marine verbessere. Derzeit ist nur etwa ein Drittel der Flotte einsatzbereit, zwei Drittel sind in der Wartung oder Werft. Das Verhältnis soll umgedreht werden. Seit August arbeitet das Marinearsenal bereits. 17.000 Tonnen Stahl mussten erst einmal entsorgt werden, die zu MV-Werften-Zeiten für den Bau eines Kreuzfahrtschiffs vorbereitet worden waren. 87 Millionen Euro hat der Bund für den Standort bezahlt.

Privatwirtschaftliche Nutzung weiter unklar

Weiter offen ist, ob ein Teil der Werftfläche möglicherweise privatwirtschaftlich genutzt werden kann. Das belgische Unternehmen Smulders hatte bereits vor Monaten sein Interesse signalisiert, auf einem Teil des ehemaligen MV-Werften-Geländes Plattformen für die Offshore-Windindustrie zu bauen. Von der Eröffnung des Marinearsenals müsse auch ein Signal für den Bau von Konverterplattformen ausgehen, forderte Daniel Friedrich, Bezirksleiter IG Metall Küste.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.01.2023 | 05:30 Uhr