Stand: 28.03.2023 12:26 Uhr Kuhstorf: Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

In Kuhstorf (Ludwigslust-Parchim) sind am Montagnachmittag zwei Männer bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge bestiegen die beiden 23 und 45 Jahre alten Arbeiter die Außenwand eines Fermenters einer Biogasanlage, wobei sich die Plane des Fermenters aufgrund einer Windböhe wölbte. Die Männer verloren dadurch den Halt und stürzten etwa fünf Meter zu Boden. Sie wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.