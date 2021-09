Kühlungsborner entscheiden: Villa-Baltic-Sanierung mit Hotel-Neubau? Stand: 17.09.2021 13:09 Uhr Soll ein städtisches Baugrundstück, genannt "Baltic Park", in Kühlungsborn für einen Anbau an die Villa Baltic verkauft werden? Im Dezember sollen die Einwohner entscheiden. Eine Entscheidung mit Folgen:

von Jürn-Jakob Gericke / Sabine Frömel

Es ist eines der markantesten Gebäude an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns, aber, an der prunkvollen Villa Baltic in Kühlungsborn nagt der Zahn der Zeit. Schon seit rund 30 Jahren steht das Gebäude leer und verfällt immer mehr. Die jetzigen Besitzer, die Brüder Jan und Berend Aschenbeck, haben eine Sanierung an Bedingungen geknüpft - deswegen werden nun werden die Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner gefragt, ob sie dem Verkauf eines städtischen Baugrundstücks an die Investoren für einen Anbau zustimmen. Die Stadtvertreterinnen und -Vertreter haben auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen, dass am 05. Dezember ein Bürgerbegehren durchgeführt werden soll. Um zu einem Ergebnis zu kommen, müssen mindestens 25 % der Abstimmungsberechtigten mitmachen. Wird dem Grundstücksverkauf zufgestimmt, ist die Villa Baltic gerettet - versprechen die Investoren.

Sanierung ohne Anbau rechnet sich für Investor nicht

Denn Jan Aschenbeck, der die Villa zusammen mit seinem Bruder Berend gekauft hat, steht zwar in den Startlöchern für eine denkmalgerechte Sanierung. Aber die wird für ihn teuer. Wie Aschenbeck dem Nordmagazin sagt, hatten Gutachter berechnet, dass die Arbeiten das bis zu 5-Fache einer normalen Altbausanierung kosten könnten. Hinzu komme, dass die Denkmalschutzbehörde klare Grenzen setzt. So dürfen beispielsweise die Grundrisse im Gebäude nicht verändert werden, um später dort Wohnungen einzurichten, so Aschenbeck: "Dann eignet es sich als ein Gesellschaftshaus, beispielsweise mit Gastronomie- was sich bei den Sanierungskosten aber nie rechnen würde!"

Protest gegen Hotelbau-Pläne

Um die Investitionskosten zu finanzieren, will der Investor nun einen Anbau, inklusive Hotel, an die Villa Baltic bauen. Beide Gebäude sollen später für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Im Erdgeschoss des Neubaus könnten zum Beispiel Läden und Restaurants unterkommen. Doch gegen die Neubau-Pläne gibt es Protest. Vor Kurzem hat sich in Kühlungsborn eine Bürgerinitiative gegründet, auf ihren Flyern steht die klare Ansage: "Hände weg vom Baltic Park!" Die Gruppe will erreichen, dass der Baltic Park an der Villa grün bleibt. Die Stadt solle keine Fläche davon verkaufen, vor allem nicht für eine weitere "Bettenburg", heißt es. Die Initiative pocht auf eine Beteiligung beziehungsweise Befragung der Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner, sagt Mitstreiterin Lieselotte Klotz: "Gefragt worden sind die Stadtvertreter, unser Stadtvorsteher und der Bürgermeister. Aber nicht die Bürger und Bürgerinnen. Die wollen wir fragen: soll dieses Grundstück verkauft werden, damit die Villa renoviert werden kann?"

Fläche ist bereits Bauland

Allerdings war die entsprechende Fläche von Seiten der Stadt nie als reine Grünfläche vorgesehen, sie ist bereits seit Jahrzehnten städtisches Bauland. Viele Jahre stand dort an der Villa Baltic eine marode Schwimmhalle, die 2017 abgerissen wurde. Investor Aschenbeck sagt, er will sein Hotel auf nur auf knapp 70 Prozent der damaligen Schwimmhallen-Fläche bauen. Damit er seine Baupläne umsetzen kann, muss allerdings der bestehende B-Plan entsprechend geändert werden.

Investor verspricht Transparenz

Jan Aschenbeck weist den Vorwurf einer fehlenden Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner zurück. Er habe immer eine größtmögliche Transparenz gewollt und mehrere Infoveranstaltungen, auch gemeinsam mit der Stadt, angeboten. Auch über die Presse und im Internet informiere er. Die Optionen für die Villa Baltic und einen möglichen Anbau seien mit einer Arbeitsgruppe besprochen worden, in der die Fraktionen der Stadtvertretung, die Verwaltung, die Denkmalschutzbehörde und ein Architekt vertreten waren.

Einwohner werden befragt

Sollten die Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner dafür stimmen, dass Teile des alten Schwimmhallengrundstücks verkauft werden, um die Villa Baltic zu retten und öffentlich zugänglich zu machen, könnte es schnell gehen. Laut Jan Aschenbeck wäre eine Sanierung des historischen Gebäudes innerhalb weniger Jahre möglich. Aber die Bürgerinitiative, die sich gegen den Grundstücksverkauf stellt, will weiter Unterschriften für ihr Anliegen sammeln. Einige hundert Einwohnerinnen und Einwohner sollen schon unterschrieben haben.

