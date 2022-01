Rostocker Kriminalpolizei fasst Verdächtigen nach Überfällen

Stand: 18.01.2022 12:22 Uhr

In Rostock-Evershagen hatte ein bislang unbekannter Täter zwei Senioren in ihrer Wohnung mit einem Messer verletzt. Einer Rentnerin wurde die Handtasche geraubt. Der Mann hatte sich als Paketbote ausgegeben. Bei einem dritten Vorfall am Montagvormittag in einer Wohnung in Lütten Klein blieb die Mieterin unverletzt. Jetzt konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen.