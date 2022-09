Stand: 13.09.2022 16:19 Uhr Klein Quassow: Sportboot fängt Feuer und brennt aus

Auf der Havel zwischen Woblitz und Labussee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Sportboot vollständig ausgebrannt. Der Bootsführer habe Qualm bemerkt und konnte an einem Steg bei Klein Quassow festmachen, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Er habe den Ort verlassen, um Hilfe zu holen. Bei seiner Rückkehr habe dann das Boot vollständig in Flammen gestanden. Experten gehen von einem Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro aus.

