Keine Masken im neuen Schuljahr, Testpflicht nur in Hotspots Stand: 20.06.2022 10:53 Uhr Das laufende Schuljahr geht bald zu Ende - und das nächste soll weitgehend ohne Corona-Schutzmaßnahmen starten. Das hat Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin den Schulen mitgeteilt.

Auch nach sechs Wochen Sommerferien bleibe es dabei: Unveränderte Regeln bei unveränderter Infektionslage, so Simone Oldenburg (Die Linke). Das neue Schuljahr beginnt demnach ohne Maskenpflicht. Selbsttests sollen Schüler oder Lehrkräfte nur vornehmen, wenn sie Corona-Symptome haben. Außerdem wird der Schulalltag weiterhin ohne festgelegte Schülergruppen organisiert.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: MV will weitgehend ohne Maßnahmen ins neue Schuljahr So soll es weiterhin keine Maskenpflicht geben. Eine Testpflicht gilt nur an Hotspot-Orten. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Schüler bekommen vor Ferien zehn Selbsttest

Ausnahmen werde es nur geben, wenn ein Landkreis als Corona-Hotspot definiert wird, so die Bildungsministerin. Dann sind wieder zwei Test pro Woche vorgeschrieben. Im Schulgebäude wären dann Masken zu tragen - an den Sitzplätzen aber nicht. Um die Ferien und den Schulstart dennoch abzusichern, bekommen alle Schüler zehn Selbsttests mit in die Ferienzeit. Sie werden in der letzten Schulwoche ausgeteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.06.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus