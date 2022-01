Kaum Bedauern über Meuthen-Rücktritt in der Landes-AfD Stand: 28.01.2022 16:16 Uhr Der Rückzug des bisherigen Co-Bundesvorsitzenden der AfD, Jörg Meuthen, aus seiner Partei ist im AfD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern auf Zustimmung gestoßen.

In der AfD Mecklenburg-Vorpommerns ist der Rück- und Austritt des bisherigen Ko-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen auf wenig Bedauern gestoßen. "Ich finde die Entscheidung von Herrn Meuthen sehr konsequent", sagte AfD-Landtagsfraktionschef Nikolaus Kramer gegenüber NDR 1 Radio MV. "Er hat es nicht vermocht, die verschiedenen Strömungen der Partei zu einen. Im Gegenteil: Er hat den Spaltkeil immer mehr hineingetragen", fügte Kramer hinzu. Der Co-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm bemerkte, die Entfremdung zwischen Meuthen und der AfD habe sich schon eine ganze Weile abgezeichnet, Meuthen habe im Bundesvorstand in letzter Zeit die Mehrheit häufig gegen sich gehabt. "Es ist schade, denn Jörg Meuthen war durchaus jemand, der unsere AfD-Politik gut nach außen verkauft hat. Er ist an sich selbst gescheitert und konnte sich in der Partei nicht mehr durchsetzen.

Holm wirbt für Chrupalla

Holm bestritt, dass mit dem Austritt Meuthens ein weiterer Rechtsruck der AfD einhergehe: "Das ist natürlich Quatsch. Es gibt in keiner Weise einen Rechtsruck." Für Holm ist Tino Chrupalla der "geeignete Mann", um gegebenenfalls auch allein an der Spitze der Bundes-AfD zu stehen. Bislang führten Chrupalla und Meuthen die AfD gemeinsam. Die nächsten Vorstandswahlen werden voraussichtlich im Frühjahr stattfinden.

Videos 5 Min AfD-Landeschef Holm zum Rückzug von Bundesparteichef Meuthen In Mecklenburg-Vorpommerns AfD wird der Austritt von Jörg Meuthen offenbar nur mäßig bedauert. 5 Min

Immunität aufgehoben

Über den Rück- und Austritt Meuthens hatte zunächst das ARD-Hauptstadtstudio berichtet. Teile der Partei stünden seiner Meinung nach nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung, so Meuthen, er sehe "da ganz klar totalitäre Anklänge". Kritik hatte Meuthen zuletzt auch an den Positionen einiger Parteifunktionäre in der Corona-Pandemie geübt. Obgleich er sich selbst gegen das Virus impfen ließ, trat er vehement gegen eine Impfpflicht ein. Für AfD-Politiker, die von einer "Corona-Diktatur" fabulierten, habe er aber kein Verständnis, betonte der Volkswirt. Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, vermutet indes einen Zusammenhang zwischen dem Austritt und der Aufhebung von Meuthens Immunität für ein Ermittlungsverfahren durch den zuständige Ausschuss im EU-Parlaments am Vortag. Das Verfahren steht dem Vernehmen nach in Zusammenhang mit der AfD-Spendenaffäre.

