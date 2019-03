Stand: 26.03.2019 15:56 Uhr

Kabinett beschließt beitragsfreie Kita

Die im neuen Kita-Gesetz vorgesehene Befreiung der Eltern von den Kita- und Hortbeiträgen hat die nächste Hürde genommen. Das Kabinett beschloss am Dienstag die kostenfreie Kinderbetreuung von der Krippe und Tagespflege bis zum Hort zum 1. Januar 2020. Der Gesetzentwurf werde im April in den Landtag eingebracht, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin. "Das ist ein bedeutsamer Tag für die Familien im Land."

2020 sollen die Kosten für Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege in Mecklenburg-Vorpommern wegfallen. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht.

Ministerium: Eltern von 110.000 Kindern profitieren

Nach Angaben des Sozialministeriums sollen die Eltern von rund 110.000 Kindern von der Gebührenfreiheit profitieren. Mecklenburg-Vorpommern ist nach den Worten von Schwesig das erste Bundesland, das die Beiträge für einen Kita-Ganztagsplatz vollständig abschafft und auch noch den Hort einbezieht. Derzeit zahlen Eltern in Mecklenburg-Vorpommern durchschnittlich 122 Euro für einen Krippenplatz und zwischen 65 und 95 Euro für die Kindergartenbetreuung (Ganztagsplatz). Im Hort wurden bisher im Schnitt 90 Euro fällig.

Standards sollen verbessert werden

Das Land will für die Beitragsbefreiung und für Qualitätsverbesserungen rund 144 Millionen Euro ausgeben. So sollen die Erzieher mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Angebote bekommen. Damit soll es gelingen, die bereits im Kita-Gesetz formulierten Standards Wirklichkeit werden zu lassen. Erzieher, die Auszubildende als Mentoren betreuen, sollen dafür monatlich 150 Euro erhalten. Geplant sei auch, mehr Erzieher auszubilden und dafür weitere Berufsschulklassen einzurichten, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Opposition fordert kleinere Gruppen

Nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verbessert sich die Betreuungs-Qualittät in den Kitas damit nur unwesentlich. Die Opposition begrüßte zwar die Einführung der kostenfreien Kita. Die Linke vermisst jedoch Verbesserungen bei der Qualität. Die Gruppen in den Kitas müssten kleiner werden, forderte die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt.

