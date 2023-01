Stand: 28.01.2023 18:52 Uhr Judith Zander erhält Peter-Huchel-Preis

Die im vorpommerschen Anklam geborene Lyrikerin Judith Zander erhält in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Peter-Huchel-Preis. Die Jury würdigte ihren Band "im ländchen sommer im winter zur see" als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2022, wie der Südwestrundfunk (SWR) mitteilte. Zander schaffe einen Raum für Erfahrungen des Ostens. Der Band enthalte Liebes- und Naturgedichte, die in einem politischen Zusammenhang stünden. Der SWR stiftet den Peter-Huchel-Preis gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg. Am 3. April wird er verliehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.01.2023 | 19:00 Uhr